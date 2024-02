Invité : Cédric Doumbé, le champion de MMA roi du trash-talking

Cédric Doumbé est l’invité de Quotidien vendredi 9 février. Après avoir été l’une des grandes stars du kick-boxing, le franco-camerounais de 31 ans s’est fait une véritable place dans le très prisé milieu du MMA. Un sport qui connaît un engouement grandissant ces dernières années en France. Le combattant, qui s’est également fait un nom de par ses provocations (ou trash-talking) avant les combats détient une devise pas comme les autres « je suis le meilleur, alors que le meilleur gagne ». Preuve de l’engouement autour de cette discipline, les places pour son combat face à « Baki » le 7 mars prochain à l’Accor Arena de Paris se sont écoulées en seulement 20 minutes. Le natif de Douala se penche sur les valeurs du MMA et revient sur son combat contre Jordan Zebo qui aura duré moins de 10 secondes, sous les yeux notamment d’un Kylian Mbappé abasourdi. Puis, Cédric Doumbé tente de décrypter son prochain adversaire et se penche sur l’image du MMA, alors que lui-même compte près d’un million d’abonnés sur le réseau social. L’athlète se confie également sur ses débuts en tant que comédien et plus intimement sur l’importance que sa grand-mère a joué dans son éducation, sur sa foi, lui qui s’est converti à l’Islam, et sur sa volonté de déconstruire la mauvaise image de la virilité, lui qui se révolte tout particulièrement contre les violences sur les femmes. Enfin, Cédric Doumbé en dit plus sur un éventuel combat au Stade de France.