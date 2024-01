Invité : Charles Eloi-Vial dévoile les secrets de Marie-Antoinette

L’homme considéré comme la nouvelle star des historiens, Charles-Eloi Vial est l’invité de Quotidien jeudi 11 janvier. Il vient de sortir la biographie définitive de Marie-Antoinette intitulée sobrement « Marie-Antoinette », à retrouver aux éditions Perrin. Le bibliothécaire et archiviste, qui était déjà venu présenter son ouvrage sur Napoléon sur le plateau de l’émission en dit plus sur les raisons de l’écriture de cette biographie de 700 pages. Il y révèle notamment son rôle politique et diplomatique et se confie sur certains aspects de la reine qu’il a découvert au fil de ses recherches. Il s’exprime aussi sur les différents clichés que l’on a d’elle, dépensière, frivole, ou encore hautaine. Puis, Charles-Eloi Vial dévoile son image préférée de Marie-Antoinette ainsi qu’un document tout particulier. L’écrivain se penche ensuite sur la célèbre affaire du collier de la reine, sur la relation de Marie-Antoinette avec Louis XVI, et sur ses dernières minutes de vie avant qu’on lui coupe la tête le 16 octobre 1973 place de la Concorde.