Invité : Charles Pépin nous invite à nous plonger dans le passé

Charles Pépin est l’invité de Quotidien, vendredi 15 septembre. L’agrégé de philosophie, romancier ou encore animateur radio, publie ce jour un ouvrage intitulé « Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l’avant », aux éditions Allary Editions. Le philosophe âgé de 50 ans met donc l’accent sur le passé et la façon dont on vit avec. Il prend notamment l’exemple de Zlatan Ibrahimovic, et nous invite à apprendre comment nous sommes tissés de passé, malgré la tendance actuelle qui nous amène à vivre un maximum le moment présent. Dans cet ouvrage, Charles Pépin explique pourquoi il est important de faire un effort de réminiscence.