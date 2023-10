Invité : Christine and the Queens invoque les anges à travers son nouvel album « Paranoïa, Angels, True Love »

Christine and the Queens est l’invité de Quotidien vendredi 13 octobre, afin notamment de présenter son nouvel album intitulé « Paranoïa, Angels, True Love ». En plus de la sortie de son nouvel opus, l’artiste est au cœur d’une période intense avec de nombreux concerts en France et notamment aux Etats-Unis. Il se livre sur son admiration pour Prince, sur l’importance des mots dans une chanson, et sur sa collaboration avec Madonna, présente sur trois titres de l’album. Le chanteur, qui se décrit comme « un élève de la musique » déplore le manque de rockstars actuels et le rapport aux autres compliqué aujourd’hui. Il assume mélanger à 100% sa vie personnel et artistique, indispensable selon lui à la réussite.