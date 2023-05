Invité : Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, répond à la militante Camille Etienne

D’ici la fin du siècle, il fera 4 degrés de plus partout en France. L’urgence climatique n’a jamais été plus présente dans les médias et dans les esprits et pourtant, les rapports s’enchaînent, leurs conclusions empirent d’année en année alors que la planète semble au point mort. Comment peut-on se préparer aux changements qui s’annoncent ? Est-il encore possible d’éviter le pire ? Comment la politique peut-elle faire bouger les choses ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, sur le plateau de Quotidien.