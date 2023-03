Invité : Christophe Dechavanne, le come-back

Ne dites jamais de Christophe Dechavanne qu’il est fini, il pourrait bien vous surprendre. L’inventeur du talk-show moderne, l’homme derrière les concepts d’émissions parmi les plus marquants de ces 30 dernières années n’a pas dit son dernier mot. De retour à la télévision – française et belge – et même en podcast, l’année 2023 est résolument l’année Dechavanne. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien.