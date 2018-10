Invité : Claude Beata, comportementaliste des animaux

Aujourd’hui 4 octobre signe la Journée mondiale des animaux, une journée internationale pour rappeler la nécessité de la présence d’une vie animale variée, mais aussi le respect qui lui est dû. Claude Beata est vétérinaire et psychologue pour animaux domestiques. Depuis des années, il étudie le comportement de nos amis à quatre pattes, à deux pâtes ou à nageoires. Il a étudié leur comportement, leur rapport à l’autre, à l’humain, à l’amour aussi et à la peur et la confiance. Claude Beata nous en parle sur le plateau de Quotidien.