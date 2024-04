Invité : Claude, le jeune musicien prometteur adulé par Eddy de Pretto

Le chanteur Claude est l’invité de Quotidien jeudi 4 avril. Le jeune homme de 25 ans qui a grandi dans les Yvelines, et adulé par Zaho de Sagazan et Eddy de Pretto s’exprime d’abord sur son parcours en tant notamment que breakdanceur et élève en école de commerce. Il se confie sur la façon dont il a réussi à « trouver son truc » alors que les personnes de son label lui expliquaient au tout début « ta musique, il n’y a rien dedans ». Claude s’exprime sur ses deux titres « Addition » et « Soustraction », qui évoquent les forces qui s’opposent dans toute relation amoureuse », d’un côté la peur de l’engagement et de l’autre la peur d’être rejeté. L’artiste se penche sur sa façon d’écrire et sur son dernier post Instagram et sur son futur album qui sort en septembre 2024.