Invité : Clément Beaune décrypte le déplacement politique d’Emmanuel Macron en Israël

Le ministre des Transports, Clément Beaune est l’invité de Quotidien, mardi 24 octobre. Énarque et diplômé de Sciences Po Paris, Clément Beaume a débuté sa carrière politique en 2009 comme adjoint au chef du bureau des lois de finance à la direction du Budget. En 2017, il suit le candidat Emmanuel Macron lors de la création de son parti et devient son conseiller spécial sur les questions européennes. A ce titre, Clément Beaune est nommé en 2020 secrétaire d’État chargé des Affaires européennes. Ce soir, le ministre décrypte le déplacement du président de la République en Israël. Dans un contexte géopolitique tendu, le président a commencé sa visite par une rencontre avec les familles des victimes françaises de l’assaut du 7 octobre, dont celles des neuf disparus. Cette attaque sans précédent a fait plus de 1 400 morts, en très grande majorité des civils, parmi lesquels trente Français ou Franco-Israéliens. Il a ensuite proposé une coalition internationale pour lutter contre le mouvement islamiste palestinien qui contrôle la bande de Gaza. Après un entretien avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, à Jérusalem, le président français a présenté les condoléances de la France. Emmanuel Macron a par ailleurs insisté sur la nécessité d’une « relance décisive du processus politique avec les Palestiniens », dont il a discuté plus tard, dans l’après-midi, avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.