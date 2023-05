Invité : Clément Beaune, ministre des Transports

La réforme des retraites a beau avoir été adoptée, la gronde ne désenfle pas en France. La crise sociale se poursuit, les manifestations s’enchaînent avec encore plus de 700 000 personnes dans les rues à l’occasion du 1er mai. Dans un tel contexte, comment le gouvernement peut-il encore espérer rebondir ? Poursuivre ses réformes, se faire entendre ? Pour en parler, Yann Barthès reçoit un homme qui tente de faire entendre une petite voix de gauche dans un gouvernement toujours plus à droite : le ministre des Transports et Secrétaire d'Etat en charge des questions européennes, Clément Beaune.