Invité : Clément Beaune, ministre des Transports

Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports, est l'invité de Quotidien. Fils d’une infirmière et d’un professeur de médecine, il débute sa carrière en politique en 2012 en occupant la fonction de conseiller budgétaire à Matignon dans le cabinet du Premier ministre de l’époque, Jean-Marc Ayrault. A 41 ans, Clément Beaune a déjà été conseiller spécial d’Emmanuel Macron à l’Elysée, puis secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes, puis ministre de l’Europe et aujourd’hui ministre des Transports. Son objectif : améliorer les transports au quotidien et accélérer la transition écologique. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.