Invité : comment le RN se "normalise", avec Frédéric Potier

Frédéric Potier est co-directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT, il est également chargé des questions d’éthique à la RATP. Il publie deux notes sur le Rassemblement national, un parti qui apparaît de plus en plus comme un parti « comme les autres ». On en parle avec Frédéric Potier sur le plateau de Quotidien.