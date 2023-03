Invité : comment notre quotidien nous rend malade, avec le Dr. Jean-David Zeitoun

Une enquête de l’INSERM publiée fin février établit que la population française est en surpoids. Un problème de santé public de plus en plus inquiétant, notamment chez les plus jeunes. Jean-David Zeitoun est docteur en médecine et docteur en épidémiologie clinique. Il publie « Le suicide de l’espèce : comment les activités humaines produisent de plus en plus de maladies » pour alerter sur nos nombreux mauvais comportements et leurs conséquences sur notre santé.