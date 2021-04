Invité : comment va la santé mentale des Français ? Avec le psychiatre Antoine Pelissolo

Depuis le début de la crise sanitaire, depuis plus d’un an, la santé mentale des Français se dégrade. Jamais les consultations auprès des spécialistes, psychologues, psychothérapeutes et psychiatres n’ont été si nombreuses. De plus en plus de Français, qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, qu’ils aient déjà connu des troubles de la santé mentale ou non, déclarent aujourd’hui souffrir d’anxiété, d’angoisse et de dépression. Antoine Pelissolo est psychiatre à l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Avec lui, on parle de la santé mentale des Français, des jeunes, des étudiants, mais aussi des adultes et des personnes âgées. On revient sur les conséquences à moyen et long terme de la crise sanitaire sur notre santé psychique et les solutions à apporter pour aller mieux.