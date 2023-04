Invité : comprendre la société et la crise avec Pierre Rosanvallon

Pierre Rosanvallon est professeur au Collège de France, grand penseur de la politique, de la démocratie et de la question sociale. Alors que le fiasco de la réforme des retraites aura au moins eu le mérite de mettre au centre des discussions les grandes questions qui font notre société – qu’est-ce que le peuple, qu’est-ce que la démocratie, la différence entre légalité et légitimité, le sens du travail – son éclairage est plus que jamais utile pour nous permettre de mieux comprendre la période que nous vivons. Pierre Rosanvallon est sur le plateau de Quotidien.