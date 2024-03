Invité : Conan Gray, l’idole de la génération Z

Il est né à San Diego en Californie, il a grandi dans une petite ville du Texas et on le surnomme aujourd’hui « l’idole de la génération Z ». Conan Gray est résolument un artiste à suivre et il est de retour avec un nouvel album, « Found Heaven », début avril et en attendant, il est sur le plateau de Quotidien.