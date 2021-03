Invité : Corentin de Chatelperron veut vous faire aimer la « low-tech »

Depuis 2016, Corentin de Chatelperron navigue sur toutes les mers du globe à bord de son catamaran à la recherche d’innovations « low-tech ». À 30 ans, cet ingénieur de formation est devenu le plus grand promoteur de ces technologies « low-tech », écolos et bon marché qui espèrent pouvoir changer le monde. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.