Invité – Covid : où sont les données sur les écoles ? Avec Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker

Jeudi, les enseignants seront dans les rues pour protester contre le protocole sanitaire mis en place dans les établissements scolaires. Mais ils ne sont pas les seuls à critiquer la politique du ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer. Guillaume Rozier, fondateur de Covid Tracker, outil devenu indispensable au suivi de l’épidémie de Covid en France, utilisé aussi bien par les particuliers que par les médecins et même les membres du gouvernement, en fait partie. Pour cause, depuis plus d’un an, pour affiner ses statistiques, Guillaume Rozier réclame au gouvernement les chiffres des écoles. En vain. Il est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.