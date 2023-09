Invité : Cyril Dion, un combat écologique de toute une vie (Partie 2)

Le poète, réalisateur, écrivain, ou encore militant, Cyril Dion, est l’invité de Quotidien lundi 25 septembre 2023. L’homme de 45 ans est notamment connu pour mener un combat acharné en faveur du climat, et pour avoir attaqué l’Etat pour inaction climatique, la fameuse « Affaire du siècle ». Une affaire qui a amené à la création de la Convention Citoyenne pour le Climat, dont il est l’inventeur. Le natif de Poissy donne son avis sur la prise de parole d’Emmanuel Macron au Journal de 20h de TF1, dimanche 24 septembre, et sur les différentes annonces. Il s’exprime aussi sur la potentielle solution des voitures électriques, alerte sur la situation globale, et sur le néant des gouvernements à ce sujet.