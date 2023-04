Invité : Cyrille Amoursky, étudiant franco-russe, décrypte la situation en Ukraine et en Russie

Cyrille Amoursky a 22 ans et il est étudiant en journalisme à Sciences Po Paris. Né à Moscou et élevé en Ukraine, il décrypte régulièrement l’actualité liée à la guerre en Ukraine et fait des allers-retours entre la ligne de front et Paris. Une grande offensive ukrainienne aura-t-elle lieu au printemps ? Faut-il prendre au sérieux le chantage nucléaire de Vladimir Poutine ? Que sait-on de la déportation d’enfants ukrainiens vers la Russie ? De retour d’Ukraine, Cyrille Amoursky nous donne des nouvelles du conflit sur le terrain.