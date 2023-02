Invité : Cyrille Amoursky, six semaines sur le front ukrainien

Cyrille Amoursky a 21 ans, étudiant à Sciences-Po Paris, né à Moscou, élevé en Ukraine, revient tout juste de la ligne de front où il a passé six semaines. Sur place, il a pu recueillir de nombreuses images et témoignages pour nous permettre de mieux comprendre le conflit et son évolution. Cyrille Amoursky est sur le plateau de Quotidien.