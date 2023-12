Invité - Meurtre de Thomas : le journaliste Damien Delseny décrypte les nouveaux éléments de l'enquête du Parisien

Le chef du service police-justice du Parisien et d’Aujourd’hui en France, Damien Delseny, est l’invité de Quotidien, mardi 5 décembre. L’homme également rédacteur en chef au sein du journal a publié ce mardi matin de nouvelles révélations exclusives au sujet du meurtre de Thomas à Crépol, dans la Drôme. Il explique dans un premier temps comment il a travaillé afin de recueillir ces informations décrivant une soirée plus complexe que celle que l’on nous raconte depuis deux semaines. Il explique que la thèse d’une expédition punitive ne tient pas, mais qu’on à affaire à deux jeunesses qui se connaissent mais qui ne se parlent pas. L’enquête révèle qu’un des rugbymen aurait dit vouloir « taper des bougnoules », s’en serait suivi une altercation et un affrontement ultraviolent. L’auteur du coup mortel n’est pour le moment toujours pas identifié, mais Damien Delseny tente d’en dire plus sur le potentiel coupable.