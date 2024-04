Invité : Damien Delseny décrypte l’affaire du petit Emile, « une tragédie collective »

Le chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny est l’invité de Quotidien jeudi 4 avril. Il s’exprime sur l’affaire de la mort du petit Emile alors que « Le Parisien – Aujourd’hui en France » couvre l’affaire depuis le début. L’ancien grand reporter chez RTL qualifie cette affaire de « tragédie collective », et se penche sur le choix de la famille du petit garçon de ne pas témoigner devant les caméras. Puis, il donne son avis sur l’efficacité de la justice et la police afin de parvenir à dire ce qu’il s’est réellement passé, ainsi que sur la piste la plus sérieuse à l’heure où on parle. Et ce alors que de nombreux spécialistes pensent que les ossements de l’enfant ont été déplacés. Damien Delseny en dit également davantage sur la façon dont les enquêteurs ont compris rapidement qu’ils ne retrouveraient pas Emile vivant. Enfin, il a récemment rappelé dans un édito que le village du Vernet avait déjà été marqué par un terrible drame le 24 mars 2015.