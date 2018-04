Pour "Amoureux de ma femme", Daniel Auteuil est devant et derrière la caméra. Aux côtés de Gérard Depardieu et Sandrine Kiberlain, il incarne Daniel (ça ne s’invente pas), un mari très amoureux de sa femme mais qui a une imagination débordante. Alors, quand son meilleur ami (Gérard Depardieu) débarque avec sa nouvelle et jeune compagne… Daniel vacille. Daniel Auteuil est sur le plateau de Quotidien.