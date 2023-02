Invité : dans la tête de Jean-Marie Le Pen, avec Philippe Collin (Partie 2)

Après Napoléon, Molière, Philippe Pétain, Vladimir Poutine, Cléopâtre ou Léon Blum, Philippe Collin s’intéresse désormais à la figure de Jean-Marie Le Pen. Homme de radio, titulaire d’une maîtrise d’Histoire consacrée à l’épuration des collaborateurs à la Libération, Philippe Collin est un de ces passionnés d’histoire qui savent transmettre leur passion et leurs connaissances au plus grand nombre. Dans sa nouvelle série de podcast, Philippe Collin s’intéresse donc à Jean-Marie Le Pen et au « national-populisme » qu’il a forgé autour de lui. Philippe Collin est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler.