Invité : dans le secret des pharaons de Napata, avec Vincent Rondot

Oubliez 2022, bienvenue à l’âge des Pharaons. Le Louvre consacre une exposition exceptionnelle à l’Égypte antique, ses merveilles et ses mystères. Plus précisément, l’expo « Pharaon des Deux Terres » raconte l’histoire encore méconnue des pharaons de Napata. On en parle sur le plateau de Quotidien avec Vincent Rondot, le directeur du département des Antiquités égyptiennes du Louvre.