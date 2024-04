Invité : dans les coulisses de l’AFP, avec Fabrice Fries, directeur général

Lorsque vous voyez une info à la télévision, que vous l’entendez à la radio, que vous la lisiez sur le web ou sur votre journal, la plupart du temps, cette info vient de l’Agence France Presse. Parmi les 3 plus grosses agences de presse du monde, l’AFP est dirigée depuis 2018 par Fabrice Fries. Comment ça marche à l’AFP ? Comment traite-t-on l’information ? Comment est-elle vérifiée et envoyée aux médias du monde ? On en parle avec Fabrice Fries sur le plateau de Quotidien.