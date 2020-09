En savoir plus sur Yann Barthes

C’est la star médias de cette rentrée : Darius Rochebin, présentateur star de la RTS depuis plus de 20 ans, occupe désormais la case du 20h sur LCI, du lundi au jeudi. Et jamais une arrivée au sein d’une rédaction n’avait suscité autant d’enthousiasme. Chaque soir, il réalise de grands entretiens : Didier Raoult, Robert Badinter et même Jean-Pierre Pernaut. Darius Rochebin est sur le plateau de Quotidien.