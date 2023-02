Invité : Darius Rochebin et LCI installent leur plateau à Kiev pour une série d’émissions spéciales (partie 2)

Le journaliste suisse Darius Rochebin propose les émissions les plus complètes et expertes sur la guerre en Ukraine tous les weekends sur la chaîne LCI. Grande figure du journalisme et ancienne star de la Radio Télévision Suisse (RTS), Darius Rochebin se rend à Kiev, en Ukraine, le 20 février prochain pour une série d’éditions spéciales un an après le début de la guerre. Habitué des interviews avec de hauts responsables ukrainiens et russes, il livrera son témoignage et les moments marquants qu’il pourra vivre aux côtés de la population. Sur le plateau de Quotidien, Darius Rochebin fait le point sur les sujets qui bousculent l’actualité française, notamment la réforme des retraites, les débordements à l’Assemblée nationale et l’accident de Pierre Palmade.