Invité : David Castello-Lopes, profession : journaliste-humoriste

David Castello-Lopes est un spécimen rare : il est journaliste et humoriste. Passé par l’université de Berkeley, pionnier du datajournalisme, ex-chef du service vidéo du Monde, il réalise également des chroniques pour “L’Effet papillon” sur Canal+ et le “28 minutes” d’Arte. Il travaille au Gorafi pendant 2 ans et en novembre 2020, il devient un phénomène sur TikTok avec sa chanson humoristique “Je possède des thunes”. Depuis septembre 2022, on peut aussi le retrouver sur Konbini dans le format “Small talk” dans laquelle il mène de longs entretiens avec des personnalités pour parler de tout, sauf de la raison pour laquelle ils sont connus. Il se lance sur scène avec son premier spectacle “Authentique” qui réunit ses deux passions : la précision de l’information et la blague. David Castello-Lopes répond aux questions de Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.