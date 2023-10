Invité : David Colon se livre sur la guerre de l’information qui frappe l’occident

L’historien et spécialiste de la propagande, David Colon, est l’invité de Quotidien, lundi 23 octobre. Le professeur à l’université Sciences-Po Paris est l’auteur de l’ouvrage « La guerre de l’information, les Etats à la conquête de nos esprits », parue aux éditions Tallandier. Il se livre justement dans un premier temps au sujet de la guerre de l’information qui semble frapper de plein fouet la France et une partie de l’occident, et donne son avis sur l’image du Hamas. L’historien partage ensuite sa lecture des images de propagande du Hamas suite aux actes terroristes extrêmement violents du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et sur celles en provenance de Gaza depuis deux semaines. Selon lui, c’est souvent le propre de l’information de prendre position pour le plus faible. David Colon revient sur la manifestation d’ampleur à Paris ce dimanche en soutien aux Palestiniens, lui qui appelle à un « état d’urgence informationnel ». Il revient enfin sur les réseaux sociaux et l’intelligence artificielle qui semblent être devenus incontrôlable, s’exprime sur la place future du journalisme traditionnel, et sur la façon de se défendre face à une certaine propagande.