Invité : David Doucet pour "La haine en ligne"

En savoir plus sur Yann Barthes

David Doucet est journaliste et ancien rédacteur en chef des Inrockuptibles. En 2019, il est licencié pour faute grave après avoir été mis en cause dans l’affaire de « La ligue du LOL ». Plus tôt dans l’année, de nombreux témoignages publiés sur Twitter accusaient David Doucet, ainsi que plusieurs autres journalistes, d’avoir harcelé, insulté et menacé d’autres journalistes, bloggueurs, en particulier des femmes. Il publie cette rentrée « La haine en ligne » dans lequel il enquête sur la haine en ligne, le lynchage, la présomption d’innocence et la mort sociale.