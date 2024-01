Invité : David Foenkinos décrypte le désir de changer de vie (Partie 2)

Le romancier David Foenkinos est l’invité de Quotidien vendredi 12 janvier. Après ses ouvrages « La délicatesse », « Charlotte », ou encore « Vers la beauté », le dramaturge et scénariste de 49 ans sort son nouveau roman intitulé « La vie heureuse », dont le postulat tourne autour du changement de vie. Il tente de décrypter ce désir ressenti par de nombreuses personnes de nos jours. David Foenkinos se penche sur une découverte hallucinante en Corée du sud. Puis, l’écrivain revient sur l’expérience de la mort à laquelle il a dû faire face durant son adolescence. En ce sens, il tente d’en dire plus sur la potentielle nécessité pour chacun de faire face à une frayeur symbolique afin de prendre conscience de la beauté de la vie. David Foenkinos explique que nous sommes soumis « à la dictature des autres », notamment à travers les réseaux sociaux, puis tente de donner sa définition d’une vie heureuse. Enfin, il tente d’expliquer pourquoi le pouvoir et l’entreprise peuvent être « les royaumes frénétiques du vide » comme il l’écrit, et pourquoi écrire des romans ne rend pas les choses plus claires.