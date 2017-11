Invité : David Lachapelle, l’ami photographe des stars

David Lachapelle, c’est le contraire de la photographie en noir et blanc minimaliste. Il a photographié Rihanna, Kanye West, Lady Gaga, Whitney Houston ou encore Eminem. C’est Andy Warhol qui l’a découvert, il est ami avec Pamela Anderson et Britney Spears. Depuis plus de 20 ans, il est l’un des artistes les plus importants de la pop culture. David Lachapelle est l’invité de Yann Barthes ce soir. Extrait de l’émission Quotidien du mercredi 15 novembre 2017 – Partie 2