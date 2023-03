Invité : David Lisnard, maire de Cannes et président de l’Association des Maires de France

David Lisnard est maire LR de Cannes depuis presque 10 ans. Il est aussi le patron de l’Association des Maires de France. Avec plus de 36 000 communes en France, les maires sont les premiers contacts des citoyens avec leurs élus. Ils sont aussi les plus populaires. Qu’est-ce qui fait un bon maire ? Comment gèrent-ils la situation économique et sociale actuelle dans le pays ? On en parle avec David Lisnard sur le plateau de Quotidien.