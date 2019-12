Invité : David Pujadas raconte l’incendie de Notre-Dame de Paris

David Pujadas est une star de l’info depuis plus de 20 ans. D’abord sur TF1, puis à France 2, il a incarné le visage du JT. Dès 2015, il a trouvé un second souffle sur la chaîne LCI, dont il a reboosté les audiences en access. En plus de son travail de journaliste, David Pujadas est aujourd’hui producteur. Cet automne, il produit un grand reportage sur l’incendie de Notre-Dame de Paris, « La bataille de Notre-Dame », diffusé ce week-end sur TF1. David Pujadas est sur le plateau de TF1 pour nous en parler.

