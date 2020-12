Invité: Didier Migaud, l’homme qui fait trembler les politiques

En savoir plus sur Yann Barthes

Il est l’homme qui fait trembler la classe politique française : Didier Migaud est le président de la Haute Autorité pour la Transparence de la vie publique. C’est lui qui exige des ministres qu’ils rendent publiques leur déclaration de patrimoine, mais aussi les différents intérêts qu’ils peuvent avoir au sein de grands groupes français ou internationaux. Lorsqu’il était Président de la Cour des Comptes, Didier Migaud est venu chaque année sur le plateau de Quotidien. On le reçoit pour la première fois en sa qualité de président de la Haute Autorité. En 2012, ce qui deviendra « L’affaire Cahuzac » connaît un retentissement inédit en France. Pour la première fois, un ministre est pris en flagrant délit de mensonge sur l’existence d’un patrimoine aussi conséquent que secret. Depuis, la « transparence » est devenue l’alpha et l’oméga de la vie publique, avec parfois quelques remous. Cette année par exemple, une déclaration de patrimoine a beaucoup fait parler d’elle : celle du nouveau ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti. Pour de nombreux responsables politiques, la déclaration de patrimoine publique relève plus du « voyeurisme » que de l’intérêt public, justement. Alors, pourquoi est-ce important de connaître le patrimoine de ceux qui nous gouvernent ? Pourquoi est-il préférable de savoir qu’un ou une ministre peut se retrouver en position de conflits d’intérêts face à telle ou telle entreprise, ou face à tel ou tel lobby ? On en parle avec Didier Migaud sur le plateau de Quotidien.