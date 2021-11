Invité : Diego Alary, chef 4.0

Découvert dans Top Chef, Diego Alary est devenu le cuisinier français le plus suivi au monde. Maître de Tik Tok et des réseaux sociaux, il régale chaque jour ses millions de followers en leur proposant des recettes gourmandes et faciles à faire. De ses recettes, Diego Alary vient même de publier un livre. On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien.