Invité : DJ Snake en route pour un milliard de plus

Après avoir cartonné dans le monde entier avec « Taki Taki », DJ Snake et Selena Gomez signent une seconde collaboration qui a tout pour connaître le même succès, « Selfish Love ». Il est le Français le plus écouté dans le monde et sans doute aussi l’un des plus discrets dans les médias. A l’occasion de la sortie de ce nouveau titre, DJ Snake est de passage sur le plateau de Quotidien. Avec lui on parle de sa vie à Miami, de ses influences, de sa collaboration avec Selena Gomez – bien sûr – mais aussi de l’énorme succès de ses précédentes créations. Avec DJ Snake, on parle également du confinement, de l’absence totale de concert depuis un an, de sa façon de travailler pré et post-Covid, de sa présence aux futures Eurockéennes de Belfort en juillet prochain, de ses passe-temps favoris, de sa conception de l’égalité entre les femmes et les hommes. Sans oublier de revenir sur la grosse déflagration causée par l’annonce de la séparation des Daft Punk et d’essayer d’en savoir un peu plus sur son futur album. Bref, DJ Snake est sur le plateau du Quotidien, c’est rare, alors on en profite.