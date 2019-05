Le docteur Philippe Brenot est psychiatre et anthropologue. Il est aussi un spécialiste de l’amour et du couple. Après « Inventer le couple », « Le sexe, l’Homme et l’évolution » ou encore « Eloge de la masturbation », il publie un nouvel ouvrage pour décrypter les difficultés dans le couple. Dr Philippe Brenot est sur le plateau de Quotidien pour nous dire « Pourquoi c’est si compliqué l’amour ».