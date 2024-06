Invité : Dominique de Villepin analyse les nouveaux défis de la France

Dominique de Villepin vient de publier un long éditorial dans les colonnes du Monde Diplomatique pour présenter les défis actuels de la France au sein d’une Europe qui se délite et face aux conflits modernes. L’ancien Premier ministre est l’invité de Quotidien pour parler d’une France plus à la hauteur et d’un monde qui semble chaque jour un peu plus au bord d’une guerre globale.