Invité : Ed Sheeran est de retour dans Quotidien !

Ed Sheeran signe son grand retour avec « = », son nouvel album disponible dès le 29 octobre prochain. En attendant, il a choisi Quotidien pour parler de ses nouveaux titres, de sa tournée des stades à venir et de sa nouvelle vie de famille. Il s’en est passé des choses depuis le dernier passage d’Ed Sheeran dans Quotidien. En 2017, l’artiste britannique comptait déjà parmi les musiciens les plus connus de sa génération et de la pop. Cinq ans plus tard, alors qu’il fête ses 30 ans et ses 10 ans de carrière, Ed Sheeran n’a jamais été plus populaire. 50 millions d’albums vendus, 72 milliards (!) de streams, 34 millions d’abonnés sur Instagram et la tournée la plus rentable de l’histoire, c’est ça Ed Sheeran. À chaque nouveau titre, c’est l’effervescence chez les fans. C’est bien simple, seul Ed Sheeran semble pouvoir surpasser Ed Sheeran : après avoir battu tous les records avec « Bad Habits » en juin dernier, le chanteur vient de pulvériser son propre record avec « Shivers », l’un des premiers singles de son nouvel album, « = ». Un album qu’Ed Sheeran présentera à ses fans au cours d’une grande tournée européenne des stades, dès le 23 avril prochain. En attendant, Ed Sheeran est sur le plateau de Quotidien.