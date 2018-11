Eddie Redmayne est l’un des acteurs les plus talentueux et les plus demandés de sa génération. Il obtient en 2015 l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Stephen Hawking dans "Une merveilleuse histoire du temps". Il revient dans un blockbuster déjà triomphant : le deuxième volet de la saga des "Animaux Fantastiques : les crimes de Grindelwald". Eddie Redmayne est sur le plateau de Quotidien.