Invité : Eddy de Pretto prône l’amour à sa façon dans son nouvel album « Crash cœur » (Partie 2)

Eddy de Pretto est l’invité de Quotidien, vendredi 17 novembre. L’artiste présente son troisième album qui sort en ce jour, intitulé « Crash-cœur ». Un nouvel opus particulièrement efficace et sensible, avec comme thème central l’amour. L’auteur-compositeur-interprète se livre sur son écriture, et caractérise l’album comme une réponse au chaos général actuel, alors qu’il déclarait récemment que la musique l’a aidé à mettre de la douceur et de l’amour au cœur de sa vie. Il se penche sur sa toxicité qu’il juge parfois lui-même rythmer certaines de ses relations. Le chanteur de 30 ans se confie sur son titre préféré de l’opus et sur les secrets de son duo avec Juliette Armanet. Puis, place à un live exceptionnel sur la scène de Quotidien.