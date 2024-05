Invité : Edouard Louis raconte l’émancipation de sa mère avec "Monique s’évade"

Dix ans après le choc qu’a suscité son premier livre "En finir avec Eddy Bellegueule" et trois ans après "Combats et métamorphoses d’une femme", Edouard Louis aide de nouveau sa mère à s’évader dans un livre qui fait l’événement, "Monique s’évade". Un livre lumineux, un livre de joie et d’amour pour la femme la plus importante de sa vie, qu’il a aidé à se libérer des griffes d’un compagnon alcoolique et agressif après avoir déjà fui son mari dans les mêmes circonstances. Une autre vision de la violence, qu’Edouard Louis souhaite excuser plutôt que condamner, avec l’idée que s’attaquer aux individus plutôt qu’aux causes ne fera qu’engendrer d’autres individus violents. Edouard Louis est l’invité de Quotidien.