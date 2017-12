Invité : Edwy Plénel, l'homme qui divise la France

On a beaucoup parlé de l’affaire Edwy Plénel-Charlie Hebdo. Pour être honnête, on n’y a pas compris grand chose. On a vu des gens se traiter de nazis. On a vu 2 conceptions de la gauche. On voulait revenir sur tout ça, on va essayer de comprendre… Et puis cet après-midi on a eu la couverture de « L’express » de demain "Plénel : l’homme qui divise la France." Ça n’est donc pas fini ! Alors : c’est qui Plénel ? C’est quoi la gauche, pourquoi tant de haine ? Voici le président de Médiapart, Edwy Plénel. Extrait de l’émission Quotidien du mardi 5 décembre 2017 – Partie 1