Invité : ElGrandeToto, le rappeur marocain le plus populaire au monde

De son vrai nom Taha Fahssi, né dans le quartier de Benjdia à Casablanca, ElGrandeToto est l’artiste le plus écouté du monde arabe. Le rappeur marocain revient avec son nouvel album "27", en hommage au 27 mai 2016 où sa famille et lui ont failli périr dans un incendie. Fier de porter la culture marocaine et de chanter en darija, ElGrandeToto nous parle de sa musique et de ses passions sur le plateau de Quotidien.