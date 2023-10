Invité : Elian Potier met en lumière les solutions pour combattre le harcèlement à l’école

Le président de l’association Urgence Harcèlement, Elian Potier, est l’invité de Quotidien, mercredi 27 septembre. Une association créée en 2019 et que le jeune homme, harcelé lui-même durant une grande partie de sa scolarité, dirige à seulement 21 ans. Après s’être entretenu dans la journée avec Elisabeth Borne et Gabriel Attal autour du plan interministériel proposé contre le fléau du harcèlement, Elian Potier s’exprime sur la mesure qui pourra être la plus utile en ce sens. Selon lui, de nombreux enfants n’ont pas conscience d’être harcelé. Il revient également sur les lettres envoyées par le rectorat de Versailles aux parents du jeune Nicolas, qui ont fait scandale, et tente de donner les clés à transmettre aux parents pour stopper les enfants harceleurs à l’école.