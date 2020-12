Invité: Elie Semoun pour "Mon vieux", le documentaire témoignage sur Alzheimer

En savoir plus sur Yann Barthes

On connaît Elie Semoun humoriste et acteur. Cette fois, c’est le Elie Semoun réalisateur de « Mon vieux » que l’on reçoit. « Mon vieux », c’est un documentaire important sur une maladie qui touche de nombreux Français et qui impacte la vie de milliers familles : la maladie d’Alzheimer. C’est le cas de la famille d’Elie Semoun, confrontée à la maladie de Paul Semoun, son père, disparu en septembre dernier. A travers ce documentaire, Elie Semoun raconte son père, Paul Semoun, sa quête vers ses souvenirs perdus, son combat contre la maladie. Il nous montre à quoi ressemble la vie avec Alzheimer pour les malades, pour leurs proches aussi. On en parle avec Elie Semoun avant la diffusion de « Mon vieux » sur LCP, mercredi 9 décembre à 21h sur LCP.