Invité : Emilien, star des "12 coups de midi" et plus grand champion de l’histoire des jeux télé

Il a seulement 21 ans, est étudiant en histoire à Toulouse mais depuis jeudi 16 mai, il est surtout le plus grand champion de l’histoire des jeux télévisés en France en termes de gains. Emilien a en effet dépassé Bruno comme plus grand champion des « 12 coups de midi » avec une cagnotte de 1.039.071 euros. Arrivé il y a 8 mois dans le jeu de Jean-Luc Reichmann, le jeune homme fan de l’émission depuis ses 8 ans grâce à ses grands-parents est toujours là et pourrait bien continuer de gonfler sa fantastique cagnotte.